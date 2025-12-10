Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Ponpes Al Mawaddah Ciganjur Terbakar, 23 Santri Dilarikan ke Rumah Sakit

Rabu, 10 Desember 2025 – 20:15 WIB
Ponpes Al Mawaddah Ciganjur Terbakar, 23 Santri Dilarikan ke Rumah Sakit
Kebakaran melanda Pondok Pesantren Al Mawaddah Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025). ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mawaddah Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel), terbakar, Rabu.

Sebanyak 23 santri sesak napas akibat peristiwa itu.

"Sudah 23 orang. Sekarang, semua dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi, cuma sesak napas saja," kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi kepada wartawan.

Nurma mengatakan seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Ia menjelaskan para korban mengalami sesak napas karena ikut membantu memadamkan api.

“Soalnya mereka ikut membantu (memadamkan api) di sana. Di bawah itu gudang, banyak kayu-kayunya,” katanya.

Hingga saat ini penyebab kebakaran belum dapat dipastikan.

“Belum diketahui,” ucapnya.

Sebanyak 23 santri sesak napas akibat kebakaran Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mawaddah Ciganjur.

TAGS   Ciganjur  santri  Ponpes Al Mawaddah Ciganjur  kebakaran 
