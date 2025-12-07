Ponpes Krapyak Dukung Pleno PBNU untuk Ganti Gus Yahya

Minggu, 07 Desember 2025 – 22:28 WIB

jpnn.com - Pimpinan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, mendukung diselenggarakannya rapat pleno PBNU pada 9-10 Desember 2025 mendatang.

Untuk diketahui, ponpes inj merupakan tempat KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya pernah mengenyam pendidikan.

Dukungan untuk pleno ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak KH Khoirul Fuad Ahmad tertanggal 7 Desember 2025.

“Kami memberikan dukungan penuh atas Pleno PBNU tanggal 9-10 Desember 2025, dalam mengambil langkah bagi kebaikan semuanya,” kata Gus Khoirul melalui keterangan suratnya pada Minggu (7/12).

Menurut dia, PBNU sebagai wadah/pimpinan tertinggi Jam’iyyah Nahdlatul Ulama tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan tertentu.

“Dan karenanya, PBNU harus tetap dijaga dan tegak berdiri terhindar dari badai dan mudharat yang lebih besar,” tegas dia.

Untuk itu, Gus Khoirul mengimbau kepada semua pihak dimohon menghormati nasehat para sesepuh serta keputusan Jam’iyyah.

“Demi taat organisasi dan keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama,” ujarnya.