Ponsel Lipat Huawei Mate X7 Meluncur Bulan Depan, Catat Tanggalnya

Kamis, 27 November 2025 – 20:10 WIB

jpnn.com - Huawei mengumumkan bakal meluncukan ponsel lipat Mate X7 secara global di Dubai, UAE pada Kamis (11/12) mendatang.

Huawei berasalan perkenalan ponsel lipat itu secara global bertujuan untuk memberikan kemudahan konsumen untuk mendapatkan Mate X7.

Akan tetaopi, Huawei tidak memberikan daftar negara mana saja yang nantinya akan menerima Mate X7.

Namun, cabang Huawei di UEA dan Arab Saudi adalah satu-satunya yang mempromosikan peluncuran tersebut di situs web mereka.

Sekadar informasi, Huawei Mate X7 ditenagai oleh SoC Kirin 9030 Pro yang dipadukan dengan HarmonyOS 6, dengan tenaga baterai sebesar 5.525 mAh.

Ponsel lipat ini, hadir dengan dua layar-layar lipat 8 inci dan layar penutup 6,49 inci.

Ponsel pintar itu juga dilengkapi lima kamera. Terdapat tiga kamera di bagian belakang yang terdiri atas kamera utama 50MP, telefoto periskop 50MP, dan kamera ultrawide 40MP.

Ponsel lipat ini akan menggunakan teknologi layar COE LTPO dan juga ultra-thin glass (UTG) yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi layar dan ketahanan yang lebih baik.