JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Popjoy Hadirkan Konsep Hiburan Interaktif di Semarang

Jumat, 06 Februari 2026 – 10:35 WIB
Popjoy Hadirkan Konsep Hiburan Interaktif di Semarang
Popjoy menghadirkan konsep hiburan interaktif di DP Mall Semarang dengan berbagai permainan, koleksi, dan promo menarik. Foto: source for jpnn

jpnn.com, SEMARANG - Toko hiburan interaktif, Popjoy memperkuat kehadirannya di Indonesia melalui gerai perdananya di DP Mall Semarang.

Kehadiran brand ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan menjadi bagian dari pengembangan pasar Popjoy di kawasan Asia Tenggara.

Kehadiran Popjoy di pusat perbelanjaan tersebut menarik minat pengunjung dari berbagai kalangan. Konsep yang menggabungkan kreativitas, interaksi, dan hiburan dinilai relevan dengan tren gaya hidup masyarakat perkotaan.

Dalam upaya memperkenalkan produknya, Popjoy menghadirkan berbagai kegiatan tematik yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengunjung.

Salah satunya melalui kolaborasi dengan gim Lords Mobile yang menampilkan unsur visual dan konsep permainan interaktif.

Acara tersebut juga dihadiri oleh influencer Gabriel Prince yang berinteraksi langsung dengan pengunjung.

Kehadirannya turut memperkuat nuansa komunitas dan meningkatkan antusiasme masyarakat.

Salah satu daya tarik utama adalah kehadiran Monster Cupa, IP original milik Popjoy.

Popjoy menghadirkan konsep hiburan interaktif di DP Mall Semarang dengan berbagai permainan, koleksi, dan promo menarik.

Popjoy  Toko hiburan interaktif  hiburan interaktif  gim Lords Mobile 

