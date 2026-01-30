Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Popsivo Polwan Buka Asa ke Final Four Proliga 2026 Seusai Gebuk Jakarta Livin’ Mandiri

Minggu, 01 Februari 2026 – 00:56 WIB
Skuad Popsivo Polwan saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Gresik melawan Jakarta Livin' Mandiri di GOR Tri Dharma, Gresik, Sabtu (31/1). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan mengakhiri rentetan hasil buruk seusai meraih kemenangan atas Jakarta Livin’ Mandiri pada Proliga 2026 seri Gresik.

Berlaga di GOR Tri Dharma, Gresik, Sabtu (31/1/2026), Amalia Fajrina dan kolega menang telak dengan skor 3-0 (25-14, 32-30, 25-18).

Hasil ini sekaligus mengakhiri catatan empat kekalahan beruntun yang sebelumnya dialami tim milik Kepolisian RI tersebut.

Pelatih Popsivo Polwan Darko Dobreskov mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu bermain lepas dan menunjukkan performa terbaik.

Juru taktik asal Serbia itu sejak awal menekankan agar para pemain tidak terbebani hasil negatif dalam empat laga sebelumnya.

Dengan pendekatan tersebut, tim pemilik tiga gelar juara Proliga itu akhirnya mampu mengamankan kemenangan atas Jakarta Livin’ Mandiri. 

"Saya bilang kepada pemain untuk tidak memikirkan skor, main sebaik mungkin dan raih poin," ujar Darko.

Senada dengan sang pelatih, pemain Popsivo Polwan Naysilla Wiedy Kirana berharap timnya dapat terus fokus menatap laga-laga berikutnya.

Jakarta Popsivo Polwan mengakhiri rentetan hasil buruk seusai menang atas Jakarta Livin’ Mandiri di Proliga 2026 seri Gresik, Sabtu (31/1)

