Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Populasi Buaya di Sungai Indragiri Meningkat, Tiga Ekor Ditangkap Damkar

Rabu, 29 Oktober 2025 – 14:30 WIB
Populasi Buaya di Sungai Indragiri Meningkat, Tiga Ekor Ditangkap Damkar - JPNN.COM
Petugas Damkar Inhil saat menangkap buaya di pantaran sungai Indragiri. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Populasi buaya di sepanjang Sungai Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kini makin mengkhawatirkan.

Reptil buas ini kian sering menampakkan diri di dekat permukiman warga, terutama di kawasan Kecamatan Keritang.

Kondisi tersebut membuat warga resah, terlebih karena sebagian buaya mulai masuk ke area pekarangan rumah.

Baca Juga:

Untuk mencegah hal yang tak diinginkan, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Inhil menurunkan personelnya ke sejumlah titik rawan guna melakukan penangkapan terhadap buaya-buaya berukuran besar yang dilaporkan sering muncul di sekitar sungai.

“Bulan ini personel kami melakukan penangkapan buaya di sejumlah titik Sungai Indragiri,” ujar Kepala Dinas Damkar Inhil, Junaidi, Rabu (29/10).

Menurut Junaidi, tim Damkar menangkap tiga ekor buaya di dua lokasi berbeda dalam sepekan terakhir.

Baca Juga:

Pada 27 Oktober 2025, seekor buaya berukuran sekitar dua meter berhasil diamankan di Desa Tanjung Siantar, Kecamatan Batang Tuaka.

Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 22 Oktober 2025, petugas juga menangkap dua ekor buaya berukuran 2,5 meter dan 3 meter di Desa Kayu Raja, Kecamatan Kritang.

Keberadaan reptil buas, buaya di Sungai Indragiri makin dekat permukiman warga, terutama di kawasan Kecamatan Keritang. Damkar pun beraksi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   buaya  Sungai Indragiri  indragiri hilir  Riau  damkar inhil 
BERITA BUAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp