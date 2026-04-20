Porsche Kembangkan Teknologi Bodi Mobil Berubah Warna Secara Otomatis

Senin, 20 April 2026 – 10:22 WIB
Pabrik Porsche di Jerman. Foto: Carscoops

jpnn.com - Porsche kembali mengaburkan batas antara fiksi dan realitas. Jika dulu perubahan warna mobil hanya jadi imajinasi di layar lebar, kini teknologi itu mulai menemukan bentuk nyatanya.

Pabrikan asal Stuttgart itu mendaftarkan paten untuk sistem eksterior kendaraan yang dapat berubah warna secara elektronik.

Inovasi memanfaatkan lapisan khusus yang disebut actively controllable, optically variable coating.

Sebuah material yang bisa merespons aliran listrik dan mengubah tampilan visual permukaan bodi mobil secara instan.

Konsepnya bukan sepenuhnya baru. Teknologi serupa sudah digunakan pada panel kaca pintar, seperti atap panoramic yang bisa berubah dari transparan menjadi buram.

Namun, Porsche melangkah lebih jauh dengan menerapkannya langsung ke panel bodi kendaraan—area yang selama ini bersifat statis.

Lewat pendekatan ini, pemilik mobil tak lagi harus memilih satu tampilan permanen.

Aksen seperti garis balap bisa “muncul” atau “menghilang” sesuai kebutuhan.

Porsche  teknologi eksterior Porsche  bodi mobil berubah warna  panel bodi mobil 
