Porsche Menyulap Limbah Mobil Menjadi Komponen Baru Berkualitas Tinggi

Rabu, 31 Desember 2025 – 13:11 WIB

jpnn.com - Porsche menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan teknologi berkelanjutan, dengan memanfaatkan limbah mobil pada akhir masa pakainya.

Porsche dikabarkan telah merampungkan proyek percontohan daur ulang limbah campuran otomotif menjadi komponen baru berkualitas tinggi.

Proyek tersebut melibatkan raksasa kimia BASF SE serta mitra teknologi BEST (Bioenergy and Sustainable Technologies), dengan fokus pada pengolahan residu penghancur otomotif atau Automotive Shredder Residue (ASR).

ASR merupakan sisa material kendaraan setelah seluruh logam bernilai seperti baja dan aluminium dipisahkan.

Isinya sangat beragam, mulai dari tekstil, kaca, busa, plastik, debu, film, hingga partikel cat.

Selama ini, material kompleks tersebut umumnya dibuang melalui pembakaran untuk memulihkan energi panas, bukan didaur ulang.

Tantangannya, ASR tak bisa dilebur ulang seperti logam karena campuran materialnya yang rumit. Di sinilah Porsche dan mitranya menerapkan teknologi gasifikasi.

Melalui proses pemanasan di atas 700 derajat Celcius dengan suplai oksigen terbatas, ASR diubah menjadi gas sintetis atau syngas.