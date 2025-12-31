Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Porsche Menyulap Limbah Mobil Menjadi Komponen Baru Berkualitas Tinggi

Rabu, 31 Desember 2025 – 13:11 WIB
Porsche Menyulap Limbah Mobil Menjadi Komponen Baru Berkualitas Tinggi - JPNN.COM
Porsche menjalankan proyek pemanfaatan limbah mobil. Foto: Porsche

jpnn.com - Porsche menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan teknologi berkelanjutan, dengan memanfaatkan limbah mobil pada akhir masa pakainya.

Porsche dikabarkan telah merampungkan proyek percontohan daur ulang limbah campuran otomotif menjadi komponen baru berkualitas tinggi.

Proyek tersebut melibatkan raksasa kimia BASF SE serta mitra teknologi BEST (Bioenergy and Sustainable Technologies), dengan fokus pada pengolahan residu penghancur otomotif atau Automotive Shredder Residue (ASR).

Baca Juga:

ASR merupakan sisa material kendaraan setelah seluruh logam bernilai seperti baja dan aluminium dipisahkan.

Isinya sangat beragam, mulai dari tekstil, kaca, busa, plastik, debu, film, hingga partikel cat.

Selama ini, material kompleks tersebut umumnya dibuang melalui pembakaran untuk memulihkan energi panas, bukan didaur ulang.

Baca Juga:

Tantangannya, ASR tak bisa dilebur ulang seperti logam karena campuran materialnya yang rumit. Di sinilah Porsche dan mitranya menerapkan teknologi gasifikasi.

Melalui proses pemanasan di atas 700 derajat Celcius dengan suplai oksigen terbatas, ASR diubah menjadi gas sintetis atau syngas.

Porsche menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan teknologi berkelanjutan, dengan memanfaatkan limbah mobil pada akhir masa pakainya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Porsche  limbah mobil  komponen mobil  pengolahan residu penghancur otomotif 
BERITA PORSCHE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp