Porsche Panamera Turbo Sonderwunsch dengan Serpihan Emas, Hanya 1 di Dunia

Sabtu, 29 November 2025 – 21:38 WIB

jpnn.com, DUBAI - Di tengah gemerlap padang pasir Dubai, Porsche mencuri panggung pada festival Icons of Porsche.

Bukan lewat performa mesin atau teknologi otonom terbaru, melainkan melalui sebuah karya seni yang sangat terbatas.

Namanya Porsche Panamera Turbo Sonderwunsch dan yang membuatnya istimewa: mobil ini hanya satu-satunya di dunia.

Model edisi one-off ini lahir dari program kustomisasi ekstrem Sonderwunsch—tempat di mana imajinasi pelanggan berada di kursi pengemudi, sementara Porsche Exclusive Manufaktur bekerja mewujudkannya, tanpa kompromi.

Bagaimana imajinasi sang pemilik? Sederhana: kemewahan absolut, bahkan saat ingin menikmati cerutu dan sampanye di perjalanan.

Cerutu Eksklusif

Masuk ke dalam kabin, Panamera tak lagi terasa seperti sports sedan. Atmosfernya lebih mirip ruang privat klub elite Eropa.

Titik pusatnya adalah humidor cerutu khusus yang tertanam rapi di konsol tengah.