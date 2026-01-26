Close Banner Apps JPNN.com
Porsche Siapkan Cayenne Listrik Bertenaga Buas, Berikut Spesifikasinya

Senin, 26 Januari 2026 – 19:00 WIB
Porsche Cayenne Listrik akan mejeng di pameran otomotif Beijing. Foto: porsche

jpnn.com - Kabarnya, Porsche tengah mempersiapkan Cayenne Electric untuk Pameran Otomotif Beijing pada April 2026.

Bukan sekadar elektrifikasi, SUV hadir dengan spesifikasi yang membuat dunia otomotif menoleh.

Cayenne Electric dibangun di atas arsitektur Premium Platform Electric (PPE) dan akan ditawarkan dalam dua varian, yakni Electric standar dan Turbo Electric berperforma tinggi.

Baca Juga:

Keduanya sama-sama mengusung konfigurasi motor ganda, tetapi dengan karakter yang sangat berbeda.

Varian dasar menghasilkan tenaga 408 hp yang bisa meningkat sementara menjadi 442 hp melalui fitur launch control.

Akselerasi 0–100 km/jam diklaim tuntas dalam 4,8 detik, dengan kecepatan maksimum 230 km/jam—angka yang sangat impresif untuk SUV listrik.

Baca Juga:

Sorotan utama tentu tertuju pada Cayenne Turbo Electric. Dalam kondisi normal tenaganya mencapai 857 hp.

Namun, saat launch control diaktifkan, daya melonjak drastis hingga 1.156 hp dengan torsi 1.500 Nm.

