PORSENI INI-IPPAT Jateng 2025 Jadi Ajang Sinergi Notaris-PPAT

jpnn.com, JAKARTA - Suasana penuh antusias terlihat di Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) yang digelar Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jawa Tengah pada 19–20 September 2025.

Lebih dari 900 peserta memadati acara yang mengusung tema “Sportif, Kreatif, Bersinergi INI – IPPAT Jawa Tengah”, ajang ini menjadi momentum penting mempererat kebersamaan dua profesi strategis di bidang hukum pertanahan.

Peserta datang dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Tengah, membawa semangat sportivitas dan kreativitas. Rangkaian lomba bulutangkis, tenis meja, futsal, tarik tambang, defile, hingga tari kreasi menjadikan acara ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga perayaan persaudaraan.

Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Tengah Wedy Asmara menyampaikan rasa bangganya karena tingginya animo peserta.

“Alhamdulillah acara ini berjalan dengan sangat meriah dan respons dari teman-teman sangat apresiatif. Saya tidak menyangka animonya akan setinggi ini," ujar Wendy Asmara, dalam siaran persnya, Senin (22/9).

Antusiasme itu makin terasa saat panitia menyatukan dua organisasi besar dalam satu ajang. Ketua Pengurus Wilayah INI Jawa Tengah, Al Halim, menegaskan pentingnya kebersamaan.

“Kami dua organisasi, IPPAT dan INI, bergabung menyelenggarakan PORSENI. Ini untuk mempersatukan seluruh anggota. Ke depan, acara ini akan menjadi rutinan dua tahunan. Ada bulutangkis, tenis meja, futsal, tarik tambang, defile, hingga tari kreasi,” jelasnya.

Wendy menyebut kolaborasi ini juga mendapat dukungan dari pemerintah. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menyebut PORSENI sebagai sarana pembentukan karakter.