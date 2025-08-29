Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Portofolio Sustainable Finance BRI Menyentuh Rp 807,8 Triliun, Terbesar di Indonesia

Jumat, 29 Agustus 2025 – 20:05 WIB
Portofolio Sustainable Finance BRI Menyentuh Rp 807,8 Triliun, Terbesar di Indonesia
BRI terus memperkuat perannya melalui penyaluran kredit yang berorientasi pada keberlanjutan, mencakup pembiayaan UMKM dan sektor ramah lingkungan. Foto: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya melalui penyaluran kredit yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainability), mencakup pembiayaan UMKM dan sektor ramah lingkungan di seluruh pelosok negeri.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Human Capital & Compliance BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto.

Ahmad Solichin menjelaskan prinsip sustainability telah menjadi bagian dari arah strategis jangka panjang BRI dalam membangun bisnis yang tangguh dan berkelanjutan serta mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan inklusif.

“Setiap kebijakan dan lini bisnis operasional BRI disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara potensi bisnis, manajemen risiko, serta dampaknya terhadap aspek sosial serta lingkungan,” ujar Ahmad Solichin.

BRI konsisten menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata, baik bagi ekonomi rakyat maupun kelestarian bumi. Pembiayaan yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau Social Loan merupakan dukungan terhadap inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus penguatan ketahanan ekonomi berbasis kerakyatan.

Selain itu, BRI menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan inklusif yang berkontribusi menekan emisi.

Portofolio pembiayaan hijau (green loan) BRI mencakup proyek energi baru terbarukan, transportasi ramah lingkungan, bangunan hijau, produk ramah lingkungan, serta berbagai Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) lainnya yang diidentifikasi berdasarkan POJK No. 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Hingga Triwulan II 2025 portofolio sustainable financing BRI mencapai Rp 807,8 triliun.

BRI terus memperkuat perannya melalui penyaluran kredit yang berorientasi pada keberlanjutan, mencakup pembiayaan UMKM dan sektor ramah lingkungan

