Portugal Akan Mengakui Negara Palestina Sebelum KTT PBB

jpnn.com - MOSKOW - Dukungan terhadap Negara Palestina terus bertambah. Pemerintah Portugal akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Minggu 21 September 2025, demikian diumumkan Kementerian Luar Negeri Portugal pada Jumat (19/9).

“Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Portugal akan mengakui Negara Palestina, sebagaimana telah disampaikan Menteri Paulo Rangel awal pekan ini. Deklarasi Resmi Pengakuan Negara Palestina akan berlangsung pada Ahad 21 September sebelum Konferensi Tingkat Tinggi pekan depan,” demikian disampaikan kementerian tersebut, Jumat (19/9).

Sebelumnya, pada 25 Juli, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di bulan September.

Selanjutnya, pada 28–30 Juli, konferensi internasional tingkat tinggi tentang Palestina digelar di New York dengan Prancis dan Arab Saudi sebagai ketua bersama.

Seusai konferensi tersebut, Kementerian Luar Negeri Prancis menerbitkan pernyataan bersama para menteri luar negeri dari 15 negara Barat yang menyerukan pengakuan negara Palestina.

Hingga kini, Negara Palestina telah diakui oleh 147 negara, termasuk Rusia.

Pada 2024, Amerika Serikat memveto keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Dalam tahun yang sama, sepuluh negara telah mengakui Palestina, antara lain Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.