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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Portugal Disingkirkan Spanyol dari Piala Dunia 2026, Martinez Mengundurkan Diri Sebagai Pelatih

Selasa, 07 Juli 2026 – 09:08 WIB
Portugal Disingkirkan Spanyol dari Piala Dunia 2026, Martinez Mengundurkan Diri Sebagai Pelatih - JPNN.COM
Pelatih kepala Portugal Roberto Martinez bermain dengan bola selama sesi latihan MD-1 di base camp tim di Harsewinkel pada Kamis (4/7/2024), selama kejuaraan sepak bola UEFA Euro 2024. (ANTARA/AFP/Patricia De Melo Moreira)

jpnn.com - JAKARATA - Pelatih Tim Nasional Portugal mengundurkan dari seusai Selecao das Quinas tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Keputusan itu diumumkan setelah Portugal kalah 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Selasa dini hari WIB.

"Ini adalah akhir dari sebuah siklus. Penting bagi tim untuk memiliki suara baru dan pemimpin baru," kata Martinez seusai pertandingan, dikutip dari TNT Sports.

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"Saya akan membawa semua kenangan ini bersama saya. Saya berharap Portugal juga memiliki kenangan indah selama tiga setengah tahun saya menjadi pelatih. Ini adalah pengalaman terbaik dalam hidup saya."

Martinez menyatakan bahwa keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang telah direncanakan sebelum turnamen dimulai.

Pelatih asal Spanyol itu mengaku hanya memiliki satu target saat datang ke Amerika Serikat, yakni membawa Portugal menjadi juara dunia.

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"Keputusan ini belum ditentukan sebelumnya. Saya datang dengan tujuan memenangkan Piala Dunia, dan karena saya tidak berhasil melakukannya, tidak masuk akal bagi saya untuk terus lanjut (melatih Portugal)," ungkapnya.

Perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026 berakhir secara dramatis setelah gol Mikel Merino pada menit ke-90+1 memastikan kemenangan 1-0 untuk Spanyol. Hasil itu mengantarkan La Roja ke perempat final sekaligus mengakhiri kiprah Selecao das Quinas di turnamen.

Portugal disingkirkan Spanyol dari Piala Dunia 2026. Roberto Martinez mengundurkan diri sebagai pelatih Portugal.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Portugal vs Spanyol  Roberto Martinez  pelatih portugal  martinez mundur  Piala Dunia 
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