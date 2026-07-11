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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Portugal Gagal di Piala Dunia 2026, Jorge Jesus Bicara Nasib Cristiano Ronaldo

Sabtu, 11 Juli 2026 – 16:42 WIB
Portugal Gagal di Piala Dunia 2026, Jorge Jesus Bicara Nasib Cristiano Ronaldo - JPNN.COM
Bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: REUTERS/Mike Segar.

jpnn.com - Jorge Jesus akhirnya buka suara soal masa depan Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal.

Pelatih anyar Timnas Portugal itu menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapapun, termasuk Ronaldo.

"Selama dia masih bermain dan kondisinya memang layak untuk dipilih, saya akan memasukkannya ke dalam tim," ucap sang entrenador.

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Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi mengenai masa depan Ronaldo bersama Portugal.

Seusai Piala Dunia 2026, nama eks pemain Real Madrid itu menjadi bahan perdebatan mengingat usianya telah menginjak 41 tahun dan kontribusinya dinilai tidak lagi semaksimal beberapa tahun lalu

Meski demikian, Jesus mengaku tidak melihat Ronaldo sebagai persoalan yang harus dihadapi dalam membangun skuad baru Portugal.

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Pengalamannya bekerja sama dengan CR7 di Al Nassr membuatnya memahami karakter sang pemain.

"Saya memang belum berbicara dengannya. Namun, bagi saya dia tidak pernah menjadi masalah, baik untuk tim nasional maupun secara pribadi," tambahnya.

Jorge Jesus akhirnya buka suara soal masa depan Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal.

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TAGS   Cristiano Ronaldo  Ronaldo  Portugal  Jorge Jesus  Piala Dunia 2026 
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