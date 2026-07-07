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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Portugal Kalah, Pelatih Spanyol Langsung Ungkap Kunci Kemenangan, Bukan Kebetulan

Selasa, 07 Juli 2026 – 05:27 WIB
Portugal Kalah, Pelatih Spanyol Langsung Ungkap Kunci Kemenangan, Bukan Kebetulan - JPNN.COM
Gelandang Timnas Spanyol Mikel Merino. Foto: ANTARA/uefa.com

jpnn.com - JAKARTA – Timnas Portugal kalah dari Spanyol pada pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Selasa (7/7) dini hari WIB.

Laga Portugal vs Spanyol berakhir dengan skor 0-1.

Dengan kemenangan tersebut, Timnas Spanyol memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026.

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Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente memuji kontribusi para pemain pengganti.

Menurutnya, pemain yang masuk dari bangku cadangan menjadi pembeda dalam kemenangan tersebut.

Gol kemenangan Spanyol dicetak Mikel Merino pada menit ke-90+1, hanya beberapa menit setelah gelandang Arsenal itu masuk menggantikan Dani Olmo.

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"Pemain yang menentukan kemenangan adalah mereka yang masuk dari bangku cadangan. Saya mengatakan kepada Merino agar bermain seperti biasanya," kata De la Fuente yang dilansir dari FIFA.

Pelatih berusia 65 tahun itu menjelaskan, Merino diberi tugas untuk menjaga keseimbangan permainan dengan membantu lini tengah maupun lini depan.

Timnas Portugal kalah dari Spanyol, La Furia Roja memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026.

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TAGS   Portugal vs Spanyol  Piala Dunia 2026  Timnas Spanyol  Arsenal 
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