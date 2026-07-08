Portugal Pulang dari Piala Dunia 2026, Roberto Martinez Menolak Disebut Gagal

jpnn.com - Kekalahan dari Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 menjadi penutup perjalanan Roberto Martinez bersama Timnas Portugal.

Pelatih asal Spanyol itu memastikan tidak lagi menangani Selecao das Quinas setelah laga yang digelar di Dallas Stadium, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB.

Menurut Martinez, inilah saat yang tepat bagi Portugal untuk memulai babak baru bersama sosok lain di kursi pelatih.

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Portugal harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026 setelah takluk 0-1. Gol Mikel Merino pada masa injury time babak kedua memupus harapan Cristiano Ronaldo dan kolega untuk melangkah ke perempat final.

Meski harus berpisah dengan Portugal, Martinez mengaku meninggalkan tim dengan rasa bangga setelah lebih dari tiga tahun mengemban tugas sebagai pelatih.

"Saya akan selalu mengenang perjalanan ini. Selama menangani Portugal, saya merasa mendapatkan kepercayaan, dukungan, dan kasih sayang yang luar biasa. Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya," ucapnya.

Mantan pelatih Belgia itu menyebut setiap perjalanan memiliki akhirnya masing-masing. Karena itu, dia menilai pergantian pelatih merupakan sesuatu yang wajar dalam siklus sebuah tim nasional.

"Melatih Portugal adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Tidak mudah mengakhiri perjalanan ini, tetapi saya yakin sekarang adalah waktu yang tepat untuk menutup bab tersebut," tambahnya.