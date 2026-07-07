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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Portugal Tersingkir, Rekor Mengerikan Spanyol di Piala Dunia 2026 Belum Terpatahkan

Selasa, 07 Juli 2026 – 05:01 WIB
Portugal Tersingkir, Rekor Mengerikan Spanyol di Piala Dunia 2026 Belum Terpatahkan - JPNN.COM
Kiper Timnas Spanyol Unai Simon (jersei biru) berusaha mengagalkan peluang Portugal. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Spanyol bukan hanya sukses melewati adangan Portugal untuk melaju ke perempat final Piala Dunia 2026.

La Furia Roja juga masih menyimpan rekor yang membuat calon lawan layak waspada.

Bermain di Dallas Stadium, Texas, Amerika Serikat, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB, Tim Matador mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Portugal.

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Gol semata wayang Spanyol lahir melalui aksi Mikel Merino. Gelandang milik Arsenal itu menyambar umpan Ferran Torres untuk menjebol gawang Portugal pada menit ke-90+1.

Gol tersebut memastikan langkah tim besutan Luis de la Fuente berlanjut ke babak perempat final Piala Dunia 2026.

Di balik keberhasilan menyingkirkan Portugal, Spanyol juga memperpanjang catatan luar biasa di sektor pertahanan.

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Hingga lima pertandingan, gawang yang dijaga Unai Simon belum sekali pun kebobolan.

Rekor itu sudah dibangun sejak fase grup. Spanyol mengawali turnamen dengan bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde sebelum mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan Uruguay 1-0.

Spanyol bukan hanya sukses melewati hadangan Portugal untuk melaju ke perempat final Piala Dunia 2026.

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TAGS   Spanyol  Portugal  Piala Dunia 2026  Unai Simon  Timnas Spanyol 
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