Portugal Tumbang dari Spanyol, Bruno Fernandes Sorot Kesalahan yang Berujung Petaka

jpnn.com - Kekalahan Portugal dari Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ternyata menyisakan penyesalan besar bagi Bruno Fernandes.

Portugal dipastikan tersingkir setelah takluk 0-1 dari Spanyol pada laga yang digelar di Stadion Dallas, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB.

Pertandingan sempat diprediksi berlanjut ke babak tambahan waktu.

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Namun, Mikel Merino yang masuk dari bangku cadangan memecah kebuntuan pada masa injury time sekaligus mengantarkan La Roja ke perempat final.

Fernandes mengaku hasil tersebut sangat sulit diterima karena sejak awal seluruh pemain datang ke Amerika Serikat dengan ambisi membawa pulang gelar juara dunia.

"Tentu kami kecewa. Sejak awal kami datang dengan ambisi menjadi juara, tetapi kenyataannya kami tidak mampu menunjukkan performa terbaik," ucap pemain Manchester United itu.

Lebih lanjut, Fernandes menilai Portugal sebenarnya mampu mengendalikan permainan sebelum turun minum. Akan tetapi, perubahan pendekatan pada babak kedua justru menjadi titik balik yang dimanfaatkan Spanyol.

"Menurut saya, permainan kami pada babak pertama jauh lebih baik. Namun setelah jeda kami kembali terlalu dalam bertahan, dan situasi seperti itu membuat lawan akhirnya menemukan celah untuk mencetak gol," tambahnya.