Portugal Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo Tetap Pemimpin Tim

Rabu, 20 Mei 2026 – 00:05 WIB
Bintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Foto: X/Cristiano

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Portugal mengumumkan skuad untuk Piala Dunia 2026.  Megabintang Al-Nassr Cristiano Ronaldo menjadi pemimpin Timnas Portugal pada Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, itu.

CR7, julukan Cristiano Ronaldo, masuk dalam daftar skuad sementara yang berisi 27 pemain Timnas Portugal untuk Piala 2026. 

“Para pemain yang dipanggil untuk Piala Dunia 2026,” tulis Portugal dalam laman X, Selasa (19/5).

Jika Ronaldo menjalani pertandingan Piala 2026, maka itu menandakan penampilannya di Piala Dunia yang keenam sepanjang kariernya.

Sebelumnya, top skor sepanjang masa Portugal itu telah tampil di Piala Dunia 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022.

Selain nama Ronaldo, terdapat sejumlah pilar-pilar lainnya yang kerap dipanggil ke skuad Selecao, di antaranya Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Vitinha, Ruben Neves, hingga Nuno Mendes.

Dalam daftar tersebut, Pelatih Timnas Portugal Roberto Martinez tidak memanggil wonderkid FC Porto Rodrigo Mora.

Mantan pelatih Belgia ini memberikan slot penyerang kepada mantan striker Wolverhampton, yang sekarang membela Real Sociedad, Goncalo Guedes.

