Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Portugal vs Spanyol: Cristiano Ronaldo Tak Lagi Menutupinya

Senin, 06 Juli 2026 – 06:19 WIB
Portugal vs Spanyol: Cristiano Ronaldo Tak Lagi Menutupinya - JPNN.COM
Megabintang Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: REUTERS/Issei Kato.

jpnn.com - Seluruh mata akan tertuju kepada Cristiano Ronaldo saat Portugal menghadapi Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Di balik laga hidup-mati itu, sang kapten membawa sebuah keputusan besar tentang masa depannya.

Ronaldo memastikan Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya di ajang empat tahunan tersebut.

Baca Juga:

Eks pemain Real Madrid tiu berharap kisahnya di Amerika Utara belum selesai. Dia ingin Portugal terus melaju agar bisa menikmati lebih banyak pertandingan bersama Selecao das Quinas.

"Saya ingin menikmati setiap momen di Piala Dunia ini karena saya tahu ini adalah kesempatan terakhir saya tampil di ajang ini."

"Keputusan itu sudah bulat. Namun, saya berharap pertandingan besok bukan menjadi laga terakhir saya di Piala Dunia," jelasnya.

Baca Juga:

Pemilik lima Ballon d'Or itu menegaskan dirinya tetap memiliki tanggung jawab besar terhadap tim nasional.

"Bagi saya yang paling penting ialah tim. Siapa pun yang dimainkan pelatih tidak menjadi masalah karena saya akan tetap memberikan dukungan dan kontribusi semaksimal mungkin," tambahnya.

Seluruh mata akan tertuju kepada Cristiano Ronaldo saat Portugal menghadapi Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cristiano Ronaldo  Ronaldo  Portugal vs Spanyol  Piala Dunia 2026  Portugal 
BERITA CRISTIANO RONALDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp