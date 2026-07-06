Portugal vs Spanyol: Cristiano Ronaldo Tak Lagi Menutupinya

jpnn.com - Seluruh mata akan tertuju kepada Cristiano Ronaldo saat Portugal menghadapi Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Di balik laga hidup-mati itu, sang kapten membawa sebuah keputusan besar tentang masa depannya.

Ronaldo memastikan Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya di ajang empat tahunan tersebut.

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Eks pemain Real Madrid tiu berharap kisahnya di Amerika Utara belum selesai. Dia ingin Portugal terus melaju agar bisa menikmati lebih banyak pertandingan bersama Selecao das Quinas.

"Saya ingin menikmati setiap momen di Piala Dunia ini karena saya tahu ini adalah kesempatan terakhir saya tampil di ajang ini."

"Keputusan itu sudah bulat. Namun, saya berharap pertandingan besok bukan menjadi laga terakhir saya di Piala Dunia," jelasnya.

Pemilik lima Ballon d'Or itu menegaskan dirinya tetap memiliki tanggung jawab besar terhadap tim nasional.

"Bagi saya yang paling penting ialah tim. Siapa pun yang dimainkan pelatih tidak menjadi masalah karena saya akan tetap memberikan dukungan dan kontribusi semaksimal mungkin," tambahnya.