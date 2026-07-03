Portugal vs Spanyol di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026, Final Kepagian?

jpnn.com - Babak 16 besar Piala Dunia 2026 langsung menghadirkan pertandingan yang layak disebut sebagai final lebih awal.

Dua kekuatan besar Eropa, Portugal dan Spanyol, dipastikan saling berhadapan dalam duel hidup-mati demi memperebutkan satu tempat di perempat final.

Spanyol lebih dahulu memastikan langkah ke fase 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menghajar Austria dengan skor telak 3-0.

Mikel Oyarzabal menjadi bintang kemenangan La Furia Roja berkat dua gol, sedangkan satu gol lainnya disumbangkan Pedro Porro.

Di sisi lain, Portugal harus bekerja lebih keras untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya.

Skuad besutan Roberto Martinez memastikan kemenangan 2-1 atas Kroasia lewat gol penentu Goncalo Ramos pada masa injury time.

Bentrokan dua raksasa tersebut sebenarnya terjadi lebih cepat dari banyak prediksi.

Portugal gagal menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen Grup K setelah kalah bersaing dengan Kolombia.