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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Portugal vs Spanyol, Kesempatan La Furia Roja Membalas Kekalahan

Senin, 06 Juli 2026 – 04:56 WIB
Portugal vs Spanyol, Kesempatan La Furia Roja Membalas Kekalahan - JPNN.COM
Penyerang Timnas Spanyol Mikel Oyarzabal (kiri) saat duel melawan Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal Portugal vs Spanyol sebagai laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion AT&T, Arlington, Texas, Amerika Serikat, Selasa (7/7) dini hari WIB.

Penyerang Timnas Spanyol Mikel Oyarzabal mengakui lawannya itu salah satu tim elite di ajang Piala Dunia 2026.

Namun, ditegaskan bahwa dia dan rekan-rekannya tidak gentar menghadapi Portugal.

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"Mereka adalah tim elite, tim super dengan pemain-pemain fantastis, yang sangat kami hormati, tetapi kami tidak gentar, seperti yang seharusnya," kata Oyarzabal kepada Marca pada Minggu.

Menurut Oyarzabal, La Furia Roja memiliki kualitas untuk menghadapi tim manapun dan itu sudah ditunjukkan selama bertahun-tahun.

Pertemuan kedua tim menjadi ulangan partai final UEFA Nations League 2025, yang kala itu dimenangi oleh Portugal lebih adu penalti.

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Oyarzabal ambil bagian dalam final tersebut dan sempat mencetak gol untuk Spanyol di waktu normal.

Namun, dia ditarik keluar saat babak perpanjangan waktu sehingga tidak ambil bagian dalam adu penalti yang akhirnya dimenangi Portugal.

Pertandingan Portugal vs Spanyol sebagai laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan La Furia Roja membalas kekalahan.

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TAGS   Portugal vs Spanyol  Piala Dunia 2026  Mikel Oyarzabal  Timnas Spanyol 
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