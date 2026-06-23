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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Portugal vs Uzbekistan: Panggung Pembuktian Ronaldo Setelah Terusik Rekor Messi?

Selasa, 23 Juni 2026 – 08:23 WIB
Portugal vs Uzbekistan: Panggung Pembuktian Ronaldo Setelah Terusik Rekor Messi? - JPNN.COM
Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: ANTARA/AFP/Patricia De Melo Moreira

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Timnas Portugal vs Uzbekistan sebagai laga kedua mereka di Grup K Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Houston Stadium, Houston, Texas, Amerika Serikat pada Selasa (23/6) pukul 24.00 WIB atau Rabu (24/6) pukul 00.00 WIB.

Akankah pertandingan Portugal vs Uzbekistan bakal menjadi panggung bagi Cristiano Ronaldo untuk membuktikan bahwa dirinya masih pantas disebut sebagai rival terberat Lionel Messi?

Messi telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 18 gol yang dia ciptakan sejauh ini.

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Pencapaian ini sudah tentu makin mengusik Cristiano Ronaldo yang terus kesulitan membawa dampak kepada Portugal.

Partisipasi Ronaldo dalam dua Piala Dunia terakhir ini sedikit banyak dipengaruhi oleh Messi dan persaingannya dengan megabintang Argentina itu.

Sayangnya, Ronaldo tak mendapatkan situasi kondusif seperti didapatkan Messi dari tim Argentina, yang membuat Messi akhirnya menjuarai Piala Dunia pada 2022, dan kini melampaui Ronaldo dalam jumlah gol Piala Dunia, setelah mencetak lima gol hanya dari dua pertandingan pertama Piala Dunia 2026.

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Belum ada pemain generasi sekarang yang melakukan hal seperti Messi, termasuk bomber-bomber lebih muda seperti Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Lamine Yamal.

Yang paling terganggu dengan catatan Messi itu pastinya Ronaldo.

Pertandingan Portugal vs Uzbekistan menjadi panggung Cristiano Ronaldo untuk membuktikan bahwa dirinya masih pantas disebut sebagai rival terberat Lionel Messi?

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TAGS   Messi  Lionel Messi  Cristiano Ronaldo  Portugal vs Uzbekistan  Piala Dunia 2026 
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