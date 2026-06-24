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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo 2 Gol, Selecao Pesta Besar

Rabu, 24 Juni 2026 – 04:22 WIB
Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo 2 Gol, Selecao Pesta Besar - JPNN.COM
Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo (kanan). Foto: X/Cristiano.

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Portugal vs Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat pada Rabu (24/6) dini hari berakhir dengan skor 5-0.

Pada laga tersebut, Cristiano Ronaldo mencetak dua gol (brace).

Kemenangan tersebut merupakan yang pertama bagi Portugal dalam Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo pada laga pertama.

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Hasil ini mengantarkan Portugal ke puncak klasemen Grup K dengan koleksi empat poin, unggul satu angka atas Kolombia.

Selecao pun menjaga peluang besar melaju ke babak gugur.

Portugal tampil dominan sejak menit-menit awal.

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Ronaldo membuka keunggulan timnya pada menit ke-6 setelah memanfaatkan umpan mendatar Joao Cancelo dari sisi kanan.

Penyerang Al-Nassr itu dengan tenang melepaskan tendangan kaki kanan yang gagal dihalau kiper Uzbekistan, Abduvokhid Nematov.

Pertandingan Timnas Portugal vs Uzbekistan berakhir dengan skor yang sangat tidak imbang, dari Ronaldo saja 2 gol.

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TAGS   Ronaldo  Cristiano Ronaldo  Portugal vs Uzbekistan  Piala Dunia 2026 
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