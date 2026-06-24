Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo 2 Gol, Selecao Pesta Besar

Rabu, 24 Juni 2026 – 04:22 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Portugal vs Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat pada Rabu (24/6) dini hari berakhir dengan skor 5-0.

Pada laga tersebut, Cristiano Ronaldo mencetak dua gol (brace).

Kemenangan tersebut merupakan yang pertama bagi Portugal dalam Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo pada laga pertama.

Hasil ini mengantarkan Portugal ke puncak klasemen Grup K dengan koleksi empat poin, unggul satu angka atas Kolombia.

Selecao pun menjaga peluang besar melaju ke babak gugur.

Portugal tampil dominan sejak menit-menit awal.

Ronaldo membuka keunggulan timnya pada menit ke-6 setelah memanfaatkan umpan mendatar Joao Cancelo dari sisi kanan.

Penyerang Al-Nassr itu dengan tenang melepaskan tendangan kaki kanan yang gagal dihalau kiper Uzbekistan, Abduvokhid Nematov.