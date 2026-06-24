Portugal vs Uzbekistan Terbukti jadi Ajang Penebusan bagi Ronaldo

jpnn.com - JAKARTA - Cristiano Ronaldo mencetak dua gol (brace) pada pertandingan Timnas Portugal vs Uzbekistan sebagai laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat pada Rabu (24/6) dini hari.

Ronaldo bersama timnya pesta besar, dengan kemenangan telak 5 gol tanpa balas.

Hasil ini membawa Selecao sementara memuncaki klasemen grup ini.

Cristiano Ronaldo menegaskan pencapaian individual bukan prioritas utamanya setelah menjadi bintang kemenangan Portugal atas Uzbekistan.

Dalam pertandingan itu, Ronaldo mencatatkan beberapa rekor pribadi, yaitu pemain pertama yang mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia, pencetak gol terbanyak timnas Portugal dalam Piala Dunia, dan pemain tertua yang mencetak dua gol dalam satu laga Piala Dunia.

"Saya sangat bahagia. Namun, bagi saya, yang paling penting adalah kerja keras kami dan kepercayaan diri yang kami tunjukkan," kata dia.

"Tim bermain sangat baik dan mengalami banyak peningkatan. Tentu saja, secara pribadi rekor-rekor selalu menyenangkan, tetapi tujuan saya selalu membantu tim nasional mencapai target yang telah ditetapkan," katanya lagi dalam laman FIFA.

Dua gol ke gawang Uzbekistan menjadi penebusan bagi Ronaldo setelah gagal mencetak gol saat Portugal ditahan Kongo pada laga pembuka.