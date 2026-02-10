Close Banner Apps JPNN.com
Pos Indonesia Terapkan Sistem Robotic, Makin Satset Sortir Barang

Kamis, 05 Maret 2026 – 03:22 WIB
Direktur Pengembangan Bisnis dan Manajemen Portofolio Pos Indonesia Prasabri Pesti (baju hitam). Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Pos Indonesia (Pos IND) melakukan efisiensi bisnis dengan menerapkan sistem robotic dan AI dalam proses pemilahan dan pelabelan (sorting and auto labelling) barang di Pos Indonesia.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Manajemen Portofolio Pos Indonesia Prasabri Pesti mengatakan perseroan sejak 2023 sudah mengimplementasikan robotic sorting untuk proses pemilahan paket berdasarkan kelompok tujuan, disusul kemudian implementasi robot auto labelling.

Dia menjelaskan teknologi ini berfungsi menyortir barang secara otomatis ke kantong-kantong yang telah dikelompokkan berdasarkan tujuan hingga kurir pengantar.

"Barang diletakkan di atas sistem, lalu robot mencari kantong yang sesuai dengan alamat penerima berdasarkan wilayah mana," ucap Prasabri saat Silaturahmi Media di Gedung Kantor Pusat Pos Indonesia, Jakarta, Rabu (4/3).

Adapun teknologi robotic sorting telah diterapkan di kantor Pos Surabaya sebanyak 150 robot, Jakarta Timur dengan 400 robot, dan segera menyusul Yogyakarta.

Dia menjelaskan sistem ini beroperasi 24 jam, yang mana penyortiran umumnya dilakukan malam hingga pagi hari, sehingga terdapat slot kosong antara pukul 10.00–15.00 bisa dimanfaatkan oleh operator kurir lain.

"Memang kami menyiapkannya, konsepnya, harapannya bukan hanya untuk Pos IND, tapi memang untuk industri kurir Indonesia. Positioning Pos IND ini akan menjadi backbone industri kurirnya Indonesia," terang dia.

Selain robotic sorting, Pos IND juga menerapkan Auto Labeling Robot yang berfungsi menempelkan label resi pada amplop atau paket secara otomatis.

