Pos Polisi di Surabaya Dibakar Massa, Kantor DPRD Makassar Menyala

jpnn.com - Aksi anarkistis massa pengunjuk rasa tidak hanya terjadi di Jakarta. Kondisi serupa berlangsung di sejumlah daerah, seperti Makassar dan Surabaya.

Di Surabaya, sejumlah pos polisi di kota pahlawan dibakar massa saat aksi solidaritas untuk almarhum Affan Kurniawan yang berujung ricuh pada Jumat malam (29/8/2025).



Pos polisi di Taman Bungkul Surabaya, Jawa Timur yang dibakar massa. ANTARA/Willi Irawan

Pantauan di lapangan, api terlihat membakar tenda pos polisi di Jalan Raya Darmo yang tak jauh dari rumah dinas Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya.

Asap hitam membubung tinggi dari lokasi kebakaran tersebut.

Selain di Jalan Raya Darmo, massa juga merusak dan membakar pos polisi Taman Bungkul, Jalan Basuki Rahmat, serta Polsek Tegalsari.

"Pas di tengah perempatan Jalan Raya Darmo Surabaya ini, sejumlah massa tadi membakar salah satu tenda pos polisi," kata Wawan, pedagang bakso yang ditemui di lokasi kejadian sekitar pukul 22.30 WIB.

Hingga kini polisi masih berusaha untuk menghalau massa yang anarkistis.