Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Posbankum Jadi Andalan, Isu Sensitif Tuntas Tanpa ke Pengadilan

Senin, 12 Januari 2026 – 00:02 WIB
Posbankum Jadi Andalan, Isu Sensitif Tuntas Tanpa ke Pengadilan - JPNN.COM
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. ANTARA FOTO/Fauzan/YU/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) terus mendorong penyelesaian perkara di masyarakat bawah melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

Untuk itu, salah satu jurus yang ditempuh Kemenkum ialah dengan memperbanyak Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa.

Menurut Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, awalnya kementeriannya menargetkan pendirian Posbankum di 7.000 desa.

Baca Juga:

Ternyata, antusiasme masyarakat desa akan Posbankum sangat tinggi.

"Kini Posbankum sudah berdiri di 76 ribu desa di setidaknya 34 provinsi," ujar Menkum Supratman dalam ramah tamah bersama pimpinan redaksi media di Jakarta, belum lama ini.

Menteri asal Partai Gerindra itu menegaskan kehadiran Posbankum sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang membutuhkan advokasi dan bantuan hukum pada proses litigasi.

Baca Juga:

Selain itu, Posbankum juga untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dengan mengedepankan keadilan restoratif di luar pengadilan.

Lebih lanjut Supratman menjelaskan Kemenkum melatih para kepala desa/lurah menjadi semacam hakim sekaligus juru damai. Posbankum pun berkantor di balai desa atau kantor kelurahan.

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan Posbankum sudah berdiri di 76 ribu desa di setidaknya 34 provinsi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenkum  Menkum Supratman Andi Agtas  posbakum  Bantuan Hukum  superapp 
BERITA KEMENKUM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp