Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Global

Posisi Indonesia di BoP Sesuai Prinsip Bebas Aktif dan Amanat Konstitusi

Minggu, 08 Februari 2026 – 05:09 WIB
Posisi Indonesia di BoP Sesuai Prinsip Bebas Aktif dan Amanat Konstitusi - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjadi satu di antara tokoh yang hadir ketika Presiden RI Prabowo Subianto bertemu para mantan Menlu dan Wamenlu di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2) kemarin.

Adapun, agenda pertemuan untuk menjelaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum internasional untuk mendukung perdamaian dan rekonstruksi Gaza.

Dave menyampaikan langkah Prabowo yang memutuskan Indonesia bergabung ke BoP sesuai dengan prinsip politik bebas aktif. 

Baca Juga:

“Langkah Presiden Prabowo itu wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia," kata dia melalui keterangan persnya, Sabtu (7/2).

Selain itu, Dave menuturkan langkah bergabung ke BoP menunjukkan Indonesia konsisten menjalankan amanat konstitusi demi perdamaian dunia.

"Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” lanjut Dave.

Baca Juga:

Menurut legislator fraksi Golkar itu, kehadiran Indonesia dalam BoP menjadi strategi diplomasi yang menempatkan Jakarta sebagai aktor penting mendorong gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza.

Dave melanjutkan partisipasi di BoP juga memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam, sekaligus menjadi bukti nyata solidaritas bangsa terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai langkah Indonesia masuk BoP sejalan dengan amanat konstitusi terkait perdamaian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Board of Peace  BoP  dewan perdamaian  Komisi I Dpr 
BERITA BOARD OF PEACE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp