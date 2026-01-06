Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Posko Nasional Sektor ESDM Nataru 2025–2026 Ditutup, Pertamina Bersiaga di Wilayah Bencana

Selasa, 06 Januari 2026 – 17:17 WIB
Posko Nasional Sektor ESDM Nataru 2025–2026 Ditutup, Pertamina Bersiaga di Wilayah Bencana
Ilustrasi distribusi BBM Pertamina. Foto dok. source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Kawal Kelancaran

 

 

Pelaksanaan Posko Nasional Sektor ESDM Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, yang berlangsung pada 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, berjalan aman, lancar, dan terkendali.

Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yudhiawan, saat jumpa pers di Auditorium Cendrawasih, Gedung BPH Migas, Jakarta, Senin (5/1).

Dalam paparannya, Yudhiawan menjelaskan ketersediaan pasokan dan pendistribusian BBM, LPG, serta gas bumi selama masa posko berjalan dengan aman dan tidak mengalami kendala berarti.

Hal itu tak lepas dari kolaborasi seluruh pihak terkait, khususnya Pertamina, yang telah berhasil mendistribusikan energi kepada masyarakat dan pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan pasokan.

Pertamina berkomitmen untuk tetap waspada dan siaga menjaga ketahanan stok energi nasional serta terus berdedikasi dalam memastikan penyaluran energi.

TAGS   Pertamina  Libur Nataru  Nataru  BBM 
