Posko THR & BHR Kemnaker Terima 1.134 Konsultasi, Layanan Aduan Mulai Dibuka Hari Ini

Jumat, 13 Maret 2026 – 19:20 WIB
Posko THR & BHR Keagamaan Kemnaker Tahun 2026 yang dibuka sejak 2 Maret lalu telah menerima 1.134 konsultasi. Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahun 2026 yang dibuka sejak 2 Maret 2026 telah menerima 1.134 konsultasi.

Untuk mengoptimalkan fungsi Posko THR dan BHR 2026, mulai hari ini, Jumat (13/3), layanan aduan THR sudah mulai dibuka.

"Jadi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 memiliki dua layanan yaitu konsultasi dan aduan. Mulai hari ini, layanan aduan sudah kami buka," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (13/3).

Menaker Yassierli menjelaskan layanan konsultasi melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak THR dan BHR, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara melalui layanan pengaduan, pekerja atau buruh dapat melaporkan berbagai permasalahan pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayar atau dibayarkan secara dicicil.

Menaker Yassierli menegaskan setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di Posko.

"Jadi kami harapkan masyarakat yang mengalami kendala terkait pembayaran THR atau BHR silakan lakukan pengaduan di Posko," ujarnya.

Berdasarkan laporan harian Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 pada Kamis, 12 Maret 2026, tercatat konsultasi THR Online sebanyak 306, konsultasi BHR Online sebanyak 100, konsultasi THR Tatap Muka sebanyak 1, konsultasi BHR Tatap Muka sebanyak 0, serta konsultasi melalui Pusat Bantuan sebanyak 7.

Posko THR & BHR Keagamaan Kemnaker yang dibuka sejak 2 Maret 2026 telah menerima 1.134 konsultasi

