POTEK Dance Fest 2026 Ajak Anak Muda Eksplorasi Tari Modern dengan Sentuhan Budaya

Jumat, 24 April 2026 – 10:33 WIB
POTEK Dance Fest 2026 kembali digelar, anak muda diajak mengeksplorasi tari modern dengan sentuhan budaya.

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses merangkul lebih dari 5.000 peserta pada tahun lalu, Komix Herbal kembali menghadirkan kompetisi tari tingkat nasional POTEK Dance Fest 2026.

Kegiatan ini ditujukan untuk menjangkau talenta muda yang lebih luas di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang berfokus pada tema K-Pop, tahun ini penyelenggara ingin memberikan ruang bagi para penari untuk mengeksplorasi kekayaan budaya Indonesia dalam gerak tari modern.

Head of OTC, Women Health and Natural Wellness Category Kalbe Consumer Health Andry Mahyudi menyatakan bahwa antusiasme luar biasa di tahun sebelumnya membuktikan bahwa dance adalah medium positif untuk ekspresi diri dan kesehatan.

"Tahun ini, kami ingin menjangkau lebih banyak talenta dan mengajak lebih banyak anak muda untuk bergerak aktif," ujar Andry Mahyudi, Jumat (24/4).

Melalui kampanye ini, pihaknya menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga kesehatan.

Bergerak selama 15 menit setiap hari dinilai mampu meningkatkan sistem imun dan mengurangi risiko gangguan kesehatan ringan seperti batuk.

POTEK Dance Fest 2026 juga memperluas jangkauan audisinya ke berbagai pulau besar, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Ambon. 

Budaya  POTEK Dance Fest  Tari  komix 
