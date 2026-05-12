Potret Banjir di Sulawesi Tenggara, Waspada Bencana Susulan

jpnn.com, KENDARI - Sebanyak 8.616 jiwa dan 2.326 rumah warga terdampak bencana banjir yang terjadi di delapan daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak Sabtu (9/5).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra Laode Saifuddin mengatakan banjir terjadi di delapan daerah, yakni Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Timur, dan Buton Utara.

"Jumlah rumah yang terendam banjir itu 2.326 bangun dengan warga terdampak 8.616 jiwa dari data yang masuk per hari Senin," katanya, Selasa??????.

Dia menyampaikan jumlah rumah warga terendam banjir terparah berada di Kota Kendari dengan 794 bangunan, disusul Kabupaten Kolaka dan Konawe.

"Semua di delapan daerah itu bencananya banjir, terakhir itu Buton Utara masuk laporan ke BPBD tadi malam," jelasnya.

Dengan kondisi itu BPBD Sultra mengimbau untuk masyarakat agar tetap waspada, apalagi dari perkiraan BMKG sejumlah daerah di Bumi Anoa masih diguyur hujan beberapa hari ke depan.

Saifuddin menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan jika sewaktu-waktu terjadi bencana susulan.

"Kami juga meminta masyarakat tidak terprovokaasi dengan informasi yang belum pasti terkait bencana alam," jelasnya.