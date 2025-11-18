Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Potret Kelesuan Industri Tekstil, Bukan Semata Karena Banjir Produk China

Selasa, 18 November 2025 – 13:32 WIB
Potret Kelesuan Industri Tekstil, Bukan Semata Karena Banjir Produk China - JPNN.COM
Suasana produksi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Foto dok. Kemenperin

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom & Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat memberikan pandangan terkait pelemahan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia.

Nur Hidayat menilai pelemahan industri TPT bukan semata karena banjir impor produk dari luar negeri, seperti China dan Vietnam.

Dia menyadari banjir impor memang memperparah keadaan, tetapi faktor tersebut dinilai bukan akar masalah,

Baca Juga:

"Akar masalahnya jauh lebih dalam, menyangkut efisiensi, teknologi, biaya energi, dan kebijakan yang tak berorientasi jangka panjang," kata Nur Hidayat, dikutip Selasa (18/11).

Nur Hidayat membeberkan fenomena penutupan pabrik tekstil besar di kawasan Jawa Barat dan Jawa Tengah selama dua tahun terakhir terjadi karena struktur industri tak efisien.

Tingginya harga bahan baku, hingga biaya logistik dan energi yang besar ditaksir menjadi akar masalah utama.

Baca Juga:

Imbasnya, produk lokal tidak mampu bersaing di pasar, ekspor menurun tajam, berujung ribuan pekerja dirumahkan.

"Sementara itu, pengawasan terhadap impor e-commerce masih lemah, membuat pasar domestik dibanjiri pakaian murah lintas negara yang nyaris tanpa bea masuk," tuturnya.

Kelesuan industri TPT di Indonesia, bukan semata karena banjir impor produk dari luar negeri, seperti China dan Vietnam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri tekstil  impor tekstil  China  produk china  tekstil indonesia 
BERITA INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp