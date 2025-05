Potret Mawar AFI Dilamar Sang Kekasih, Pamer Buket Bunga Besar

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Mawar AFI dilamar sang kekasih, Kevin Arthur Loegiman, yang berprofesi sebagai perawat di Amerika Serikat.

Mawar membagikan berbagai potret momen ketika dirinya dilamar oleh sang kekasih di media sosial.

Pada foto pertama, tampak Mawar yang mengenakan gaun hitam off-shoulders seraya memboyong buket mawar merah besar.

Pada potret lainnya, Mawar memperlihatkan tulisan Will You Marry Me?, yang ditujukan kepadanya.

Wajah Mawar tampak sangat semringah ketika berpose bersanding dengan sang kekasih yang mengenakan kemeja abu-abu.

Melalui keterangan unggahan di Instagram, Mawar membagikan kalimat menyentuh untuk sang kekasih.

Jebolan ajang pencarian bakat itu bersyukur bisa dipertemukan dengan kekasihnya di kala terpuruk.

Rasa syukur tersebut lantas dirajut oleh Mawar menjadi seutas puisi yang mengharukan.