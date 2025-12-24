Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Potret Ridwan Kamil Berlibur di Italia Viral, Konon Bareng Aura Kasih

Rabu, 24 Desember 2025 – 12:59 WIB
Potret Ridwan Kamil Berlibur di Italia Viral, Konon Bareng Aura Kasih - JPNN.COM
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Drama rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya kembali memanas di jagat maya. Kali ini, sorotan warganet tertuju pada dugaan hubungan sang politikus dengan sejumlah perempuan.

Nama penyanyi Aura Kasih yang mendadak ramai disebut-sebut sebagai sosok misterius di balik isu perselingkuhan.

Isu tersebut kian bergulir setelah Ridwan Kamil mengunggah permintaan maaf terbuka terkait perceraiannya.

Baca Juga:

Tak lama kemudian, media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto yang memperlihatkan RK bersama seorang perempuan yang diduga Aura Kasih sedang berlibur di Italia. Foto itu salah satunya diunggah akun gosip @gosip_danu dan langsung viral.

Potret Ridwan Kamil Berlibur di Italia Viral, Konon Bareng Aura Kasih

Dalam potret yang beredar, Ridwan Kamil tampak santai mengenakan kemeja biru dan celana pendek putih, berdiri di depan sebuah restoran.

Baca Juga:

Sementara perempuan yang diduga Aura Kasih terlihat mengenakan atasan putih dan rok cokelat, tampak asyik memotret suasana.

Pose keduanya sontak memicu spekulasi liar warganet, meski belum diketahui secara pasti kapan dan dalam konteks apa foto tersebut diambil.

Isu perceraian Ridwan Kamil memanas setelah foto liburan di Italia dan rumor kedekatan dengan Aura Kasih viral.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  Aura Kasih  Liburan Romantis  Selingkuh  Perempuan simpanan 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp