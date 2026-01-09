Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Power Ranger Diutus Antar MBG

Jumat, 09 Januari 2026 – 10:15 WIB
Power Ranger Diutus Antar MBG - JPNN.COM
Petugas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cikupa mengantarkan paket makanan dengan menggunakan kostum Power Ranger di SDN 4 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA/Azmi Samsul M

jpnn.com, TANGERANG - SDN 4 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mendadak heboh, Jumat (9/1/2026).

Petugas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengenakan kostum berkonsep super hero Power Ranger saat mengantarkan makanan.

Kehadiran pahlawan bertopeng dari petugas MBG tersebut langsung menarik perhatian para siswa sekolah.

Baca Juga:

Anak-anak yang mulanya tampak tak bersemangat ketika menunggu makanan, seketika langsung antusias menyambut tokoh pahlawan super tersebut.

"Ada Power Ranger!" ucap salah satu siswa SDN 4 Cikupa saat menyambut petugas dapur MBG.

Momen ini kerap ditunggu oleh ratusan siswa penerima manfaat dari program MBG tersebut. Pasalnya, setiap hari mereka menunggu kedatangan petugas berkostum unik ini.

Baca Juga:

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tangerang Cikupa Anang Shalahudin Al Ayudi mengatakan pemakaian kostum unik itu dilakukan untuk menarik perhatian para siswa dalam menerima makanan bergizi.

"Pertama, tujuannya itu agar menarik siswa. Jadi, ketika mereka ada kostum Power Ranger, siswa itu banyak tertarik. Jadi, akhirnya membuat mereka senang dan makanya pun jadinya lebih bersemangat," ungkapnya, Jumat.

Aksi unik petugas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengenakan kostum berkonsep super hero Power Ranger saat mengantar makanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MBG  Power Rangers  makan bergizi gratis  SPPG 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp