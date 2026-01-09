Power Ranger Diutus Antar MBG

Jumat, 09 Januari 2026 – 10:15 WIB

jpnn.com, TANGERANG - SDN 4 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mendadak heboh, Jumat (9/1/2026).

Petugas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengenakan kostum berkonsep super hero Power Ranger saat mengantarkan makanan.

Kehadiran pahlawan bertopeng dari petugas MBG tersebut langsung menarik perhatian para siswa sekolah.

Anak-anak yang mulanya tampak tak bersemangat ketika menunggu makanan, seketika langsung antusias menyambut tokoh pahlawan super tersebut.

"Ada Power Ranger!" ucap salah satu siswa SDN 4 Cikupa saat menyambut petugas dapur MBG.

Momen ini kerap ditunggu oleh ratusan siswa penerima manfaat dari program MBG tersebut. Pasalnya, setiap hari mereka menunggu kedatangan petugas berkostum unik ini.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tangerang Cikupa Anang Shalahudin Al Ayudi mengatakan pemakaian kostum unik itu dilakukan untuk menarik perhatian para siswa dalam menerima makanan bergizi.

"Pertama, tujuannya itu agar menarik siswa. Jadi, ketika mereka ada kostum Power Ranger, siswa itu banyak tertarik. Jadi, akhirnya membuat mereka senang dan makanya pun jadinya lebih bersemangat," ungkapnya, Jumat.