PP Aisyiyah Dorong Pemulihan Gizi Masyarakat Pascabencana

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah bersama mitra mengambil langkah konkret dalam mendorong pemulihan gizi masyarakat di daerah yang terdampak bencana lewat edukasi bagi kader dan sukarelawan.

Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia, menempati peringkat kedua tertinggi menurut World Risk Report 2023 dan peringkat ke-3 menurut data 2025.

Posisi geografis di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dan jalur Ring of Fire menyebabkan tingginya risiko gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi, serta bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor

Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), H. Budi Setiawan, S.T., menyampaikan upaya itu dilakukan sebagai respons atas meningkatnya kerentanan gizi, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia, yang kerap muncul pascabencana.

“Melalui kegiatan ini, kader dan sukarelawan dibekali pengetahuan serta keterampilan praktis guna memastikan pemenuhan gizi masyarakat tetap terjaga selama masa pemulihan,” ungkap Budi, Sabtu (11/4).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan kader dari kabupaten Aceh Tamiang (Aceh), Langkat (Sumatera Utara) dan Agam (Sumatera Barat), serta para mitra seperti Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Rangkul Foundation yang digagas Zaskia Adya Mecca.

Budi menegaskan bantuan bagi korban bencana harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi yang tepat.

Pemberian asupan yang salah, seperti kental manis, justru berisiko memperburuk kondisi kesehatan mereka.