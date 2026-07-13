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JPNN.com - Nasional - Humaniora

PP AMPG Tutup Rangkaian Rakernas, Rapimnas, dan Diklat Kader Muda Nasional dengan Gerakan Penanaman 444.444 Pohon

Senin, 13 Juli 2026 – 18:28 WIB
PP AMPG Tutup Rangkaian Rakernas, Rapimnas, dan Diklat Kader Muda Nasional dengan Gerakan Penanaman 444.444 Pohon - JPNN.COM
Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus saat menanam anakan pohon beringin sebagai salah sat rangkaian kegiatan Rakernas, Rapimnas, dan Diklat Kader Muda Nasional dengan Gerakan Penanaman 444.444 Pohon. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) menutup rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), dan Diklat Kader Muda Nasional Gelombang III dengan aksi penanaman pohon beringin secara simbolis sebagai awal Gerakan Penanaman 444.444 Pohon di seluruh Indonesia.

Gerakan ini menjadi wujud komitmen AMPG dalam mendorong kepedulian generasi muda terhadap pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kontribusi nyata organisasi di tengah masyarakat.

Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus mengatakan dipilihnya pohon beringin memiliki makna filosofis sekaligus manfaat ekologis yang besar bagi lingkungan.

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"Beringin itu teduh. Akarnya masuk jauh ke dalam tanah dan mampu menyerap air hujan seperti pompa. Saat musim kemarau, beringin melepaskan air sedikit demi sedikit sehingga mata air tetap mengalir dan tidak kering," ujarnya.

Namun, kata dia, gerakan ini tidak hanya menanam beringin. Seluruh PD AMPG di daerah juga akan menanam pohon-pohon yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, termasuk berbagai jenis pohon buah.

Dia menambahkan gerakan Penanaman 444.444 Pohon diharapkan menjadi gerakan kolektif kader AMPG di seluruh Indonesia dalam mendukung ketahanan lingkungan, menjaga sumber daya air, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penanaman tanaman produktif.

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Senada dengan itu, Ketua PD AMPG Kepulauan Riau menyampaikan gerakan ini merupakan bentuk tanggung jawab generasi muda dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi bencana alam.

"Kita sudah melihat bagaimana bencana merenggut jutaan jiwa. Sudah saatnya anak-anak muda memulai gerakan menanam pohon yang dapat menyelamatkan generasi ke depan," ujarnya.

PP AMPG menutup rangkaian Rakernas, Rapimnas, dan Diklat Kader Muda Nasional Gelombang III dengan aksi penanaman pohon.

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TAGS   tanam pohon  Pohon Beringin  AMPG  Rapimnas 
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