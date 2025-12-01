PP HIMMAH Gelar Doa untuk Negeri di Malam Puncak HUT ke-66

jpnn.com, TANGERANG - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menggelar acara "Doa untuk Negeri" sebagai puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66.

Kegiatan itu diadakan di Le Semar Hotel, Tangerang, Banten, Minggu (30/11/2025).

Kegiatan bertema "Kolaborasi Bersama Membangun Negeri Menuju Indonesia Emas 2045" ini secara khusus juga ditujukan untuk mendoakan para korban bencana banjir di Pulau Sumatera, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Malam ini, tepat 30 November 2025, HIMMAH genap berusia 66 tahun. Alhamdulillah, di usia organisasi yang kita cintai ini, mari kita bermunajat kepada Allah SWT agar HIMMAH senantiasa mendapat keberkahan. Amin," ujar Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution dalam pidatonya.

Selain itu, Razak juga mengimbau seluruh kader HIMMAH untuk mempersiapkan diri dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Di era bonus demografi ini, kader HIMMAH harus terus meningkatkan kemampuan diri (upgrade diri) untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar," kata Razak.

Oleh karena itu, Razak mengajak seluruh kader HIMMAH untuk melakukan perubahan pola pikir, meningkatkan potensi diri secara maksimal, dengan berpedoman pada tuntunan hadis dan Al-Quran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Transformasi diri, tindakan harus sesuai dengan perkembangan zaman, tetap tawakkal, berakhlak, dan beriman," tegas Razak.