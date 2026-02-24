PP INI Resmikan Sekretariat Bersama, Wadah untuk Diskusi & Menyampaikan Aspirasi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya silaturahmi dan buka puasa bersama dalam peresmian sekretariat bersama.

Dr. Irfan mengatakan acara itu tak sekadar wadah untuk saling bertukar pikiran, berdiskusi, menyampaikan aspirasi.

Namun, untuk mempererat solidaritas anggota dari seluruh Indonesia.

“Tempat ini menjadi ruang bagi kami untuk bernaung, berdiskusi, saling mengisi, bahkan saling mengkritik demi kemajuan bersama,” ujar Dr. Irfan.

Dr. Irfan menyampaikan keberadaan sekretariat bersama adalah tempat silaturahmi, koordinasi, dan komunikasi antara PP INI dan DKP INI.

Dia berharap sekretariat menjadi pusat aktivitas organisasi yang lebih efektif, profesional, serta responsif terhadap kebutuhan anggota di seluruh Indonesia.

“Ini merupakan bentuk pemberitahuan resmi kepada seluruh anggota PP INI, sekaligus bagian dari upaya memperkuat soliditas organisasi dalam menghadapi berbagai agenda penting sepanjang 2026,” jelas Dr. Irfan.

Dia menambahkan pelaksanaan kegiatan silaturahmi Ramadan juga memiliki makna yang mendalam sebagai bentuk rasa syukur atas amanah yang diberikan, sekaligus sebagai pengingat untuk senantiasa menjaga integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan.