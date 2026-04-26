JPNN.com - Nasional - Tokoh

PP IPA Sebut Berita Hoaks soal Zulhas Mengancam Stabilitas Nasional

Minggu, 26 April 2026 – 16:20 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA), Amril Harahap (kiri) bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan (kanan). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan diterpa hoaks di media sosial yang menyebut tugas rakyat hanya satu yaitu membayar pajak.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA), Amril Harahap mengatakan hoaks yang beredar di media sosial menjadi fitnah dan menimbulkan masalah.

Amril menilai berita hoaks tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo Subianto.

"Saya melihat keterlibatan Pak Zulhas dalam menangani persoalan pangan sangat aktif, memastikan kedaulatan pangan RI harus tetap terjaga," ujar Amril dalam keterangannya, Minggu (26/4).

Karena itu dia meminta kepada kepolisian untuk mengajak para oknum yang membuat gaduh ini.

"Untuk tegas kejar dan tangkap oknum-oknum yang sengaja memperburuk kondisi stabilitas nasional RI," ujar Amril.

Lebih lanjut, Amril juga meminta seluruh Kader Ikatan Pelajar Al Washliyah dan masyarakat lebih teliti dalam menanggapi informasi yang beredar.

"Jangan cepat terprovokasi dan ikut serta menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya seperti berita hoaks yang diarahkan kepada Menko Pangan tersebut," bebernya.

