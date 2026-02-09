PP ISNU Wujudkan Ruang Aman bagi Keluarga melalui Workshop Literasi

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) sukses menggelar Dialog Publik dan Workshop Literasi yang berlangsung di Grand Orchardz Hotel, Kemayoran, Jakarta, pada 9-10 Februari 2026.

Forum ini difokuskan pada penguatan peran perempuan dan perlindungan anak melalui pendekatan edukatif dan literasi digital.

Kegiatan yang mempertemukan perwakilan Pengurus Wilayah (PW) ISNU dari berbagai daerah, serta perwakilan badan otonom (banom) perempuan Nahdlatul Ulama ini bertujuan untuk mengonsolidasikan gagasan dalam merespons persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi problem serius di Indonesia.

Tidak hanya sebagai ruang diskusi, kegiatan ini juga dirancang sebagai wadah penguatan kapasitas literasi dan produksi konten edukatif yang ramah perempuan dan anak.

Sekretaris Umum PP ISNU Wardi Taufik yang mewakili Ketua Umum dalam sambutannya menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan persoalan sektoral, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, ISNU sebagai entitas epistemik memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk membangun kesadaran publik melalui penguatan literasi.

“Literasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya soal pengetahuan, tetapi tentang keberanian mengenali, mencegah, dan bertindak ketika kekerasan terjadi,” ujar Wardi Taufik.

Ia menambahkan, literasi anti kekerasan tidak cukup hanya dipahami sebagai wacana normatif, tetapi harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang mampu membentuk cara pandang dan perilaku sosial.