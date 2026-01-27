Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

PP Persis Sampaikan Hasil Kajian Perihal Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 – 16:21 WIB
PP Persis Sampaikan Hasil Kajian Perihal Polri Tetap di Bawah Presiden
Ketua Bidang Garapan Politik dan Kebijakan Publik PP Persis Muslim Mufti. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) melalui Bidang Garapan Politik dan Kebijakan Publik menyampaikan pandangan dan rekomendasi resmi terkait arah reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto.

Surat ini merupakan bentuk partisipasi kebangsaan PP Persis dalam mengawal agenda reformasi institusi penegak hukum agar tetap sejalan dengan konstitusi dan semangat demokrasi.

Ketua Bidang Garapan Politik dan Kebijakan Publik PP Persis Muslim Mufti menjelaskan pandangan tersebut merupakan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada Selasa, 13 Januari 2026 bertempat di Gedung PP Persis Bandung.

FGD tersebut menghadirkan akademisi, pakar hukum tata negara, pengamat politik, serta unsur masyarakat sipil dengan tema “Posisi Polri dalam Struktur Kekuasaan di Indonesia (Kajian Aspek Ketatanegaraan, Hukum, dan Politik)”.

Dalam hasil kajian tersebut, PP Persis menegaskan penempatan Polri di bawah langsung Presiden merupakan perintah konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) dan (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Oleh karena itu, wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu dinilai bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi menjadi kemunduran dari agenda reformasi kepolisian yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

PP Persis memandang dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal.

Menurut Muslim Mufti, menempatkan Polri langsung di bawah Presiden justru memastikan efektivitas komando, efisiensi pengambilan kebijakan serta stabilitas keamanan nasional tanpa hambatan birokrasi.

PP Persis melalui Bidang Garapan Politik dan Kebijakan Publik menyampaikan pandangan dan rekomendasi resmi terkait arah reformasi Polri.

