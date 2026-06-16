PP PMKRI Dorong Pemerintah dan Masyarakat Jaga Kondusivitas di Tengah Dinamika Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Putri Sukmaniara mengajak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa mengedepankan dialog, kritik yang konstruktif, dan semangat persatuan dalam menyikapi berbagai dinamika sosial yang tengah mengemuka.

Menurut Putri, situasi bangsa saat ini membutuhkan lebih ruang dialog yang sehat, bukan kegaduhan yang berpotensi memperdalam polarisasi.

“Yang dibutuhkan bukan sikap saling menyalahkan, melainkan kemauan bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang tengah dihadapi rakyat,” ujar Putri dalam keterangannya pada Selasa (16/3/2026).

Dia menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik perlu disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak dijadikan instrumen politik praktis ataupun kendaraan bagi kepentingan kelompok tertentu.

"Dalam situasi politik dan ekonomi yang belum sepenuhnya ideal, aspirasi publik sangat mudah dibelokkan menjadi agenda pribadi atau kelompok. Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi,” katanya.

Putri juga mengingatkan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika global, mulai dari ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan internasional, gangguan rantai pasok, hingga perlambatan ekonomi dunia.

Menurutnya, persoalan bangsa harus dilihat secara utuh dan tidak disederhanakan hanya pada satu atau dua isu yang sedang mengemuka karena hal itu gampang menguap dalam satu dua hari.

"Persoalan bangsa ini kompleks. Karena itu kita perlu bersikap hati-hati, teliti, dan tidak reaktif dalam melihat setiap dinamika. Ada kecenderungan yang terjadi hari-hari ini kritik mahasiswa terjebak dalam hiperpolitik, yang gaunnya kuat di media sosial, tapi tidak berpijak pada kenyataan yang bisa mengubah akar persoalan,” ujarnya.