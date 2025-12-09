PP Properti Raih Penghargaan Disway Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT PP Properti meraih penghargaan Disway Awards 2025 'Anugerah Brand Populer Indonesia' untuk kategori Properti – Perumahan & Kawasan, yang digelar di Ballroom Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City, pada Kamis (4/12).

Penghargaan ini menjadi bukti kuat bahwa PPRO terus berada di Top of Mind masyarakat dalam industri properti nasional.

Penghargaan tersebut diterima oleh VP Corporate Secretary PPRO Afrilia Pratiwi yang diserahkan langsung oleh Dahlan Iskan.

“Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan Disway kepada kami. Penghargaan ini bukan sekedar apresiasi, melainkan wujud nyata kepercayaan publik terhadap reputasi dan kehadiran PPRO sebagai pengembang properti nasional,” ujar Afrilia.

“Bagi PPRO, kepercayaan publik adalah aset utama. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas, meningkatkan inovasi, dan memastikan setiap produk kami memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh masyarakat Indoneia," imbuhnya.

Dengan pencapaian ini, sambung Afril, PPRO semakin memperkuat posisi branding sebagai salah satu pengembang properti yang tepercaya di Indonesia.

Pengakuan berbasis data publik ini menjadi dorongan strategis bagi perusahaan untuk terus memperluas inovasi, meningkatkan standar layanan, serta mempercepat langkah menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi PPRO dalam membangun reputasi sekaligus komitmen kuat untuk hadir sebagai pemimpin industri yang relevan, adaptif, dan dipercaya masyarakat," serunya.(chi/jpnn)