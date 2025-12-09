Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

PP Properti Raih Penghargaan Disway Awards 2025

Selasa, 09 Desember 2025 – 03:31 WIB
PP Properti Raih Penghargaan Disway Awards 2025 - JPNN.COM
PT PP Properti meraih penghargaan Disway Awards 2025 'Anugerah Brand Populer Indonesia' untuk kategori Properti – Perumahan & Kawasan. Foto dok PT PPRO

jpnn.com, JAKARTA - PT PP Properti meraih penghargaan Disway Awards 2025 'Anugerah Brand Populer Indonesia' untuk kategori Properti – Perumahan & Kawasan, yang digelar di Ballroom Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City, pada Kamis (4/12).

Penghargaan ini menjadi bukti kuat bahwa PPRO terus berada di Top of Mind masyarakat dalam industri properti nasional.

Penghargaan tersebut diterima oleh VP Corporate Secretary PPRO Afrilia Pratiwi yang diserahkan langsung oleh Dahlan Iskan.

Baca Juga:

“Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan Disway kepada kami. Penghargaan ini bukan sekedar apresiasi, melainkan wujud nyata kepercayaan publik terhadap reputasi dan kehadiran PPRO sebagai pengembang properti nasional,” ujar Afrilia.

“Bagi PPRO, kepercayaan publik adalah aset utama. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas, meningkatkan inovasi, dan memastikan setiap produk kami memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh masyarakat Indoneia," imbuhnya.

Dengan pencapaian ini, sambung Afril, PPRO semakin memperkuat posisi branding sebagai salah satu pengembang properti yang tepercaya di Indonesia.

Baca Juga:

Pengakuan berbasis data publik ini menjadi dorongan strategis bagi perusahaan untuk terus memperluas inovasi, meningkatkan standar layanan, serta mempercepat langkah menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi PPRO dalam membangun reputasi sekaligus komitmen kuat untuk hadir sebagai pemimpin industri yang relevan, adaptif, dan dipercaya masyarakat," serunya.(chi/jpnn)

PP Properti semakin memperkuat posisi branding sebagai salah satu pengembang properti yang tepercaya di Indonesia.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT PP Properti  PPRO  Penghargaan  properti 
BERITA PT PP PROPERTI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp