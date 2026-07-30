PPASDA: El Nino Menguat, Pemerintah Perlu Perkuat Mitigasi Kekeringan dan Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Menguatnya fenomena El Nino diperkirakan akan meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta musim kemarau ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia hingga beberapa bulan ke depan.

Kondisi tersebut dinilai memerlukan langkah mitigasi yang lebih terintegrasi agar dampaknya dapat diminimalkan.

Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA) Muhammad Irvan Mahmud Asia mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan nasional dengan memperkuat sistem peringatan dini, koordinasi lintas sektor, serta langkah-langkah pencegahan.

Baca Juga: BPBD Kalsel Tangani 299 Kasus Karhutla Hingga 27 Juli 2026

"Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per Juli 2026 zona musim kemarau sudah mencapai 72,8 persen wilayah Indonesia. Bahkan masih menurut BMKG penguatan fenomena El Nino berpeluang mencapai kategori kuat hingga 98 persen. Kondisi ini akan meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla,” kata Irvan dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Menurut Irvan, sejumlah kejadian karhutla mulai terjadi. Salah satunya wilayah Kalimantan Selatan yang dampaknya bukan saja kerusakan lingkungan tetapi juga berpotensi meningkatkan Risiko gangguan Kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia akibat penurunan kualitas udara.

Selain itu, dia mengingatkan musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hinggga Oktober berpotensi membuat curah hujan di berbagai wilayah Indonesia berada di bawah rata-rata klimatologis.

Baca Juga: Hujan Buatan Jadi Andalan Kemenhut Jaga Lahan Gambut Sumsel dari Ancaman Karhutla

Kondisi ini dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih rumah tangga maupun pasokan air irigasi persawahan.

"Kekeringan yang datang lebih awal ini membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Warga Dusun Kemesu, Desa Semugih, Kabupaten Gunungkidul misalnya mulai terdampak. Masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih,” ujarnya.