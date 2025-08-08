Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

PPATK Endus Jual Beli Rekening di Marketplace, Siap-Siap Kena Ciduk

Jumat, 08 Agustus 2025 – 07:02 WIB
PPATK Endus Jual Beli Rekening di Marketplace, Siap-Siap Kena Ciduk - JPNN.COM
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavananda membeberkan, rekening online makin marak di marketplace. Ilustrasi Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavananda membeberkan, rekening online makin marak di marketplace atau di penjualan online.

Ivan menyebut, jual-beli rekening ini terindikasi ke tindak pidana pencucian uang, seperti judi online dan korupsi. Ivan berpesan kepada masyarakat

"Untuk itu, tolong dijaga rekeningnya jangan sampai rekening yang dimiliki diperjualbelikan atau identitasnya diperjualbelikan yang kemudian disalahgunakan oleh pelaku-pelaku tindak pidana," ujar Ivan dikutip Kamis (7/8).

Baca Juga:


Ivan menjelaskan, langkah PPATK murni untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana, seperti jual beli rekening, peretasan, penggunaa sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, hingga korupsi.

Selain itu Ivan juga mengaku pihaknya telah membuka kembali 122 juta rekening bank tidak aktif atau dormant.

Ivan menyebut rekening-rekening yang telah dibuka tersebut telah selesai dianalaisa PPATK dan sudah dikembalikan ke pihak bank.

Baca Juga:

"Proses analisis PPATK sudah selesai karena kami target awal Juli selesai semua setelah kami dapat 122 juta rekening, kami target Juli selesai," katanya.

Ivan memastikan, tidak ada perampasan atau penyitaan uang dalam rekening yang sebelumnya dilakukan pemblokiran tersebut.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavananda membeberkan, rekening online makin marak di marketplace

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPATK  rekening dormant  Rekening  Marketplace  Pencucian Uang 
BERITA PPATK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp