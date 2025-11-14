PPI Curug dan PT Dirgantara Indonesia Teken MoU Pengembangan SDM Riset 

jpnn.com, JAKARTA - Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug dan PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait Kerja Sama Pengembangan Kapasitas SDM, Riset dan Inovasi sektor Penerbangan Nasional.

MoU juga meliputi pemanfaatan fasilitas dan SDM, program magang praktik industri, pemberian corporate social responsibility (CSR) dalam bentuk beasiswa, serta rekrutmen dan penempatan tenaga kerja bagi para lulusan pendidikan vokasi.

Penandatanganan Mou tersebut dilakukan oleh Direktur PPI Curug Capt. Megi Hudi Helmiadi dan Direktur Utama PTDI Marsda TNI (Purn) Gita Amperiawan.

Baca Juga: Sektor Aviasi dan Ekonomi Kreatif Jadi Mesin Pertumbuhan Baru Nasional

Penandatangan itu disaksikan Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara (PPSDMPU) Kemenhub Abrar Tuntalani, diikuti dengan seminar bertajuk "Menembus Langit Menyambut Masa Depan: Ajang Promosi Pendidikan Kedirgantaraan Indonesia" di Kampus PPI Curug, Tangerang, Jawa Barat, Jumat (14/11).

Capt. Megi Hudi Helmiadi memastikan kesiapan fasilitas pendidikan vokasi penerbangan PPI Curug dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM Indonesia di bidang aviasi.

Menurut dia, kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memwujudkan link and match antara dunia pendidikan vokasi dan industri penerbangan nasional.

"Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memperkuat peran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dalam perjalanan insan transportasi yang kuat, profesional, dan berdaya saing global," kata Capt. Megi, dalam laporannya.

Megi juga mengapresiasi PT Dirgantara Indonesia atas kolaborasi strategisnya dalam rangka memwujudkan ekosistem pendidikan vokasi yang produktif dan berorientasi pada kebutuhan industri.