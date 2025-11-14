Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

PPI Curug dan PT Dirgantara Indonesia Teken MoU Pengembangan SDM Riset 

Jumat, 14 November 2025 – 21:17 WIB
PPI Curug dan PT Dirgantara Indonesia Teken MoU Pengembangan SDM Riset  - JPNN.COM
Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug dan PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama untuk pengembangan dunia aviasi Indonesia. Foto: dok DI

jpnn.com, JAKARTA - Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug dan PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait Kerja Sama Pengembangan Kapasitas SDM, Riset dan Inovasi sektor Penerbangan Nasional.

MoU juga meliputi pemanfaatan fasilitas dan SDM, program magang praktik industri, pemberian corporate social responsibility (CSR) dalam bentuk beasiswa, serta rekrutmen dan penempatan tenaga kerja bagi para lulusan pendidikan vokasi.

Penandatanganan Mou tersebut dilakukan oleh Direktur PPI Curug Capt. Megi Hudi Helmiadi dan Direktur Utama PTDI Marsda TNI (Purn) Gita Amperiawan.

Baca Juga:

Penandatangan itu disaksikan Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara (PPSDMPU) Kemenhub Abrar Tuntalani, diikuti dengan seminar bertajuk "Menembus Langit Menyambut Masa Depan: Ajang Promosi Pendidikan Kedirgantaraan Indonesia" di Kampus PPI Curug, Tangerang, Jawa Barat, Jumat (14/11).

Capt. Megi Hudi Helmiadi memastikan kesiapan fasilitas pendidikan vokasi penerbangan PPI Curug dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM Indonesia di bidang aviasi.

Menurut dia, kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memwujudkan link and match antara dunia pendidikan vokasi dan industri penerbangan nasional.

Baca Juga:

"Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memperkuat peran Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dalam perjalanan insan transportasi yang kuat, profesional, dan berdaya saing global," kata Capt. Megi, dalam laporannya.

Megi juga mengapresiasi PT Dirgantara Indonesia atas kolaborasi strategisnya dalam rangka memwujudkan ekosistem pendidikan vokasi yang produktif dan berorientasi pada kebutuhan industri.

Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memwujudkan link and match antara dunia pendidikan vokasi dan industri penerbangan nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pt Dirgantara Indonesia  PPI Curug  Penerbangan Indonesia  aviasi 
BERITA PT DIRGANTARA INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp